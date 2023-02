Classifica marcatori Serie A | Osimhen in solitaria

(Di giovedì 9 febbraio 2023) I ritmi serrati della stagione non permettono a volte di soffermarsi anche sulle statistiche e sui dati dei vari giocatori. Eppure laA mette in mostra il dominio di Victor, attaccante del Napoli. Proprio come il suo club, conduce inla vetta, a +4 gol sul secondo, ovvero Lautaro Martinez. Lontanissimi Vlahovic e Immobile, a causa però dei tanti stop che ne hanno limitato il rendimento.A, solo tre giocatori in doppia cifra La corsa al titolo di capocannoniere sembra essere quasi scontata, dato che l’attaccante nigeriano classe ’98 è primo senza intoppi e preoccupazioni. I moltissimi gol del Napoli gli stanno permettendo di allungare su tutti gli altri, anche se ci sono due ...

Osimhen è il mio rivale nella: non so proprio chi sarà davanti alla fine. Ma lo conosco bene e posso dire che un giocatore incredibile, un top player, con caratteristiche ...Il bilancio è in rosso, invece, per Lukaku, ovvero il numero 9 dell'Inter che invece di occupare - come sarebbe stato normale in altre stagioni - le zone alte della, è stato un ...

NBA, LeBron James diventa il miglior realizzatore all-time: la classifica completa Sky Sport

Promozione: la classifica marcatori dopo la 18ª giornata BresciaToday

Promozione C: la classifica marcatori dopo la 18ª giornata MilanoToday.it

Serie D: la classifica marcatori dopo la 22ª giornata BresciaToday

Promozione F: la classifica marcatori dopo la 18ª giornata MilanoToday.it

Quel che rende così entusiasmante la Champions League è che non si tratta soltanto di una semplice competizione per club ma rappresenta anche un'arena di confronto per i migliori giocatori in circolaz ...Ha sempre creduto in se stesso e sapeva che il trasferimento a Bergamo avrebbe rappresentato la scelta vincente “Of course, naturalmente”. Ademola Lookman, esterno offensivo dell’Atalanta che vanta gi ...