Cinema | le uscite del weekend | Titanic torna in sala e fa “tremare” Avatar 2

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Grandi novità ma anche graditissimi ritorni alnel corso deldal 10 al 12 febbraio:infatti. Si tratterà perciò di un Cameron-contro-Cameron, visto il successo interminabile di– La via dell’acqua, sebbene i titoli nuovi in arrivo siano molteplici: ecco tutte le sorprese. A distanza di 26 anni dalla prima uscita e di 6 dalla sua riedizione innelle saletografiche per alcuni giorni. Il capolavoro di James Cameron sembra voler fare di tutto per riprendersi il titolo che, di recente,– La via dell’acqua – dello stesso Cameron – gli ha strappato. Solo pochi giorni fa, infatti, il kolossal di fantascienza era diventato il terzo maggior incasso ...

... alle tanteeccellenti alcome Gli spiriti dell'isola, Tár e The whale: scopri i film da non perdere a febbraio Marcel! : dal 10 febbraio su Sky. Una donna è un'artista di strada che ...... alle tanteeccellenti alcome Gli spiriti dell'isola, Tár e The whale: scopri i film da non perdere a febbraio Marcel! : dal 10 febbraio su Sky. Una donna è un'artista di strada che ...

Cinema uscite 10 febbraio: torna Titatic contro Avatar 2 Velvet Mag

Magic Mike - The Last Dance e le altre nuove uscite al cinema - E ... E-Duesse

Il Patto del Silenzio - Playground, da giovedì 2 marzo al cinema MYmovies.it

I film da vedere al cinema questa settimana (9-15 febbraio 2023) Today.it

La Grande Arte al Cinema, uscite Marzo-Maggio 2023 MovieTele.it

In occasione del ritorno sul grande schermo del capolavoro anni Novanta firmato Cameron, è uscita una featurette che mostra il behind the scene della pellicola. Titanic torna al cinema a partire da og ...James Cameron ha discusso con i giornalisti di Titanic, in tempo per l'uscita dei cinema dell'edizione 4K 3D, in occasione del 25° anniversario di un film praticamente eterno.