(Di giovedì 9 febbraio 2023) Continuano da ormai una settimana nel centro e sud delle operazioni di spegnimento di un gran numero diche hanno costretto il governo a decretare lo stato di catastrofe in tre regioni (...

Continuano da ormai una settimana nel centro e sud delle operazioni di spegnimento di un gran numero di incendi che hanno costretto il governo a ... 180 incendi su 264 sono stati messi...... a livello ufficiale, i Paesi coinvolti erano, ad esempio, Perù, Costa Rica e. Il tutto sembra ... ma quest'ultima viene messapagamento . Per intenderci, in Spagna è possibile pagare 5,99 ...

Cile: sotto controllo 180 incendi, al lavoro 122 aerei - Ultima Ora Agenzia ANSA

Cile: sotto controllo 180 incendi, al lavoro 122 aerei Giornale di Brescia

Cile: sotto controllo 180 incendi, al lavoro 122 aerei La Prealpina

Cile: sotto controllo 180 incendi, al lavoro 122 aerei - Italia-Mondo Alto Adige

Cile: sotto controllo 180 incendi, al lavoro 122 aerei Agenzia ANSA

Continuano da ormai una settimana nel centro e sud del Cile le operazioni di spegnimento di un gran numero di incendi che hanno costretto il governo a decretare lo stato di catastrofe in tre regioni ( ...Un altro disastro umanitario e ambientale ha colpito in queste ore il Cile dopo lo sviluppo di 63 incendi tuttora attivi in due regioni. Il Servizio nazionale sudamericano catastrofi (SENAPRED) del Ci ...