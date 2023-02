Ciclismo su pista | Italia d’argento nell’inseguimento femminile a squadre agli Europei! Oro alla Gran Bretagna

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) È medper l’per il quartetto dell’inseguimentoEuropei 2023 disu. Dopo la vittoria di questa mattina in semifinale contro la Francia, le azzurre Martina Alzini (che questa sera ha preso il posto di Patrizia Paternoster), Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini non riescono a compiere l’impresa e sono costrette ad arrendersi, dunque oro. Bronzo invece per la Germania, che batte la Francia nella sfida per il terzo posto. Nella finale per la meda più pregiata le britanniche Katie Archibald, Leah Evans, Josie Knight, Anna Morris partono molto bene e passano con un vantaggio di 756 centesimi dopo un chilometro. Il margine ...