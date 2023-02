Ciclismo su pista | Ganna oro con il quartetto dell’inseguimento | “Siamo andati forte”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “Il livello si è alzato e noiarrivati a questo appuntamento con poca preparazione alle spalle. Volevamo dimostrare di esserci e che la Gran Bretagna vista all’opera ai mondiali dello scorso anno era alla nostra portata. In finale, veramente, e forsestati anche un po’ fortunati, perché ad un certo punto abbiamo sbagliato qualcosa e rischiato di disunirci”. Lo ha detto Filippodopo la vittoria della medaglia d’oro agli Europei disucon il: “I punti per la qualificazione olimpica erano il nostro obiettivo primario, il titolo europeo è una grande soddisfazione. Adesso dobbiamo solo lavorare per le prossime occasioni ...

Oro sulle due ruote per l'Italia agli Europei disu. Il quartetto azzurro composto da Filippo Ganna , Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro ha vinto la medaglia d'oro nella gara dell'inseguimento a squadre. Con il tempo di 3:...L'Italia vince la medaglia d'argento nell'inseguimento femminile ai campionati europei disuin corso di svolgimento a Grenchen in Svizzera. Il quartetto azzurro composto da Martina Alzini, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini si arrendono in finale alle ...

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Simone Consonni ORO nella corsa a punti, fra poco i quartetti con Ganna e Milan OA Sport

Europei ciclismo su pista - Quartetto da sogno, Italia campione d'Europa: rivivi la gara Eurosport IT

Europei di ciclismo su pista, oro anche nell’inseguimento a squadre Corriere della Sera

Europei su pista, è festa Italia: Consonni oro nella corsa a punti La Gazzetta dello Sport

Europei ciclismo su pista - Zitti tutti! L'esultanza di Ganna dopo la finale dell'inseguimento Eurosport IT

Seconda giornata che regala grandi gioie all’Italia agli Europei di ciclismo su pista in quel di Grenchen: arrivano due ori ed un argento per il Bel Paese in Svizzera. Il primo successo di giornata è ...L'Italia di Francesco Lamon, Manlio Moro, Jonathan Milan e Filippo Ganna sono campioni d'Europa e costringono alla resa quella Gran Bretagna (Vernon, Wood, Bigham e Tanfield) che aveva tolto agli… Leg ...