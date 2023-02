Ciclismo su pista | Europei Grenchen 2023 | inseguimento a squadre e Consonni d’oro

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Uno straordinario Simoneha vinto la medaglianella corsa a punti aglidisuin programma a, in Svizzera. L’azzurro ha totalizzato 54 punti, sufficienti per tenere alle spalle lo spagnolo Alberto Torres Barcelò con 51 punti e il francese Donavan Grondin (48 pt). Gioia per il bergamasco, che mette così al collo la medaglia continentale del colore più prestigioso. In chiusura di programma, arriva la seconda medagliaper l’Italia, conquistata dal formidabile quartetto azzurro dell’uomini. Da urlo la prova di Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Manlio Moro, che chiudono col tempo di 3’47?667 e battono la Gran Bretagna campione del mondo in carica. Il ...