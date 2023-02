Ciclismo su pista | Europei 2023 | i quartetti degli inseguimenti volano in finale per l’oro! Matteo Bianchi conquista l’ultimo atto nel km maschile

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Prima parte di giornata gloriosa per l’Italia aglidisu. Nel velodromo di Grenchen, in Svizzera, i duevincono le loro rispettive semifinali e strappano così i pass per gli ultimi atti di questa sera (alle ore 20:34 quello femminile e alle 20:49 quello). Il quartetto femminile campione del mondo in carica regala altre emozioni. Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini fermano il tempo sul 4:13.191 e fanno circa otto decimi meglio delle transalpine Berteau, Borras, Copponi e Fortin,ndo dunque l’accesso allaper l’oro. Nelsarà dunque sfida contro le britanniche Archibald, Evans, ...

Dopo le donne, anche l'Italia maschile delsuha regalato spettacolo agli Europei a Grenchen : sono infatti due le finali che gli azzurri si sono guadagnati con i due inseguimenti a squadre . Il quartetto tricolore campione ......difemminile attirerà domenica 5 marzo 2023 in Versilia il meglio delmondiale. ... Arianna e Martina, già campionesse del mondo in. Nell'albo d'oro nomi prestigiosi quali Elisa ...

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Italia in finale nei due inseguimenti a squadre! Bianchi avanti nel Time Trial 1 km OA Sport

Ciclismo su pista, Europei 2023: en plein Italia. Ganna e compagni dettano legge, inseguimento femminile secondo. Record italiano per lo sprint a squadre maschile OA Sport

Ciclismo su pista, il quartetto dell'Italia con Ganna e Milan piega la Francia e si prende la finale per l'oro agli Europei! OA Sport

Europei di ciclismo su pista Grenchen 2023: calendario, programma, date, orari, diretta TV e live streaming Eurosport IT

Ciclismo: europei pista, Viviani 5/o nell'eliminazione Agenzia ANSA

Prima parte di giornata gloriosa per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista. Nel velodromo di Grenchen, in Svizzera, i due quartetti degli inseguimenti vincono le loro rispettive semifinali e stra ...Prima parte di giornata gloriosa per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Grenchen, in Svizzera. I due quartetti degli inseguimenti (quello maschile e quello femminile) ...