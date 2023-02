Ciclismo su Pista | agli Europei Consonni è campione | l’Azzurro realizza un sogno

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Grenchen – Simonecrescedisu. Dopo l’argento dello scorso anno, arriva il tanto agognato oro della storia per. Ilolimpico in quartetto a Tokyo emondiale a Roubaix si è preso il titolo a Grenchen poco fa. L’Italia apre le danze delle mede, dando adito alle speranze dei tifosi di ammirare i loro beniamini sul podio e più volte in questa competizione che durerà fino a domenica 12 febbraio. Simone mette l’oro al collo, chiudendo la finale con 54 punti in gara, precedendo lo spagnolo Albert Torres Barcelo (con 51 punti) e il francese Donavan Grondin (con 48 punti). (foto@ItaliaTeam/Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui ...

