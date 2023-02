Ciclismo | Petrucci decide di ritirarsi a 20 anni | “Sono stanco di vivere il sogno di altri”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) A pochi mesi dal Giro d’Italia 2023, il ciclista neo-professionista Mattia, in forza alla Bardiani, ha deciso di lasciare l’agonismo a soli venti. Il giovane ha deciso di compiere questa scelta personale dopo dodicidi gavetta, annunciandolo attraverso i propri profili social: “Ho deciso di mettere fine alla mia carriera ciclistica. Le motivazionitante, ma di base ho perso la felicità. Non ho trovato il mondo che speravo, e tutti i rischi e le difficoltà non trovano felicità, ma soltantoproblemi”. “Forse me ne sarei dovuto accorgere prima, probabilmente.. ma è ora che posso cambiare la mia vita. In questi ultimiho continuato forse perché ero troppo dentro per uscirne, ma ora nonpiù in grado ditutto ...

È una lettera aperta breve ma accorata, quella con la quale Mattia Petrucci annuncia la sua decisione di abbandonare il ciclismo. Veronese, classe 2000, bravo in salita e con un bello spunto veloce, ...