Ciclismo | Europei pista | Consonni oro nella corsa a punti

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Simonevince la medaglia d’oroai campionatidisu, in corso di svolgimento a Grenchen in Svizzera. Il 28enne bergamasco si impone con 54davanti allo spagnolo Albert Torres (51) e al francese Donavan Grondin (48). L'articolo proviene da Italia Sera.

Simone Consonni vince la medaglia d'oro nella corsa a punti ai campionatidisu pista, in corso di svolgimento a Grenchen in Svizzera. Il 28enne bergamasco si impone con 54 punti davanti allo spagnolo Albert Torres (51) e al francese Donavan Grondin (48). ...Simone Consonni è campione d'Europa nella corsa a punti. È del bergamasco classe 1994, già olimpionico e iridato (2021) con il quartetto la prima medaglia dell'Italia nella rassegna continentale di ...

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Simone Consonni ORO nella corsa a punti, fra poco i quartetti con Ganna e Milan OA Sport

Europei di ciclismo, Consonni è oro nella corsa a punti L'Eco di Bergamo

Europei su pista, l'Italia sogna coi quartetti: doppia sfida contro gli inglesi per l'oro La Gazzetta dello Sport

Ciclismo: europei pista, Viviani 5/o nell'eliminazione Agenzia ANSA

Europei di ciclismo su pista Grenchen 2023: calendario, programma, date, orari, diretta TV e live streaming Eurosport IT

La vittoria. Il ciclista bergamasco ha chiuso con 54 punti. È la prima medaglia per l’Italia a questi Europei. Simone Consonni ha vinto l’oro nella corsa a punti agli Europei su pista di ciclismo in c ...Da Monaco di Baviera a Grenchen, passando per Saint-Quentin-en-Yvelines: sul primo gradino del podio dell’eliminazione c’è sempre Lotte Kopecky. La belga si conferma campionessa d’Europa trionfando ne ...