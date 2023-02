Ci saranno altre Eluana Englaro perché la legge sul biotestamento non la conosce nessuno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Se unache crea libertà non la, non crea libertà. Il 9 febbraio del 2009 morì, a 39 anni, dopo 17 anni di una sopravvivenza che aveva chiesto di non volere. Ma non era più in grado di esprimersi. Purtroppo, accadrà ancora. Lache avrebbe consentito a Beppino, padre di, di sottrarla da quella condizione è stata approvata cinque anni fa. Il problema è che quasila. Da un’indagine dell’Associazione Luca Coscioni, si stima che lo 0,5% delle persone ha compilato le “Disposizioni Anticipate di Trattamento”. Dunque il 99,5% di coloro ai quali domani accadesse – per malattia o incidente – di non essere più in grado di intendere e di volere si troveranno oggetto delle decisioni ...