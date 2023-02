Ci sarà una svolta nella politica monetaria giapponese?

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Su questa testata, si è spesso seguita con attenzione ladegli Stati Uniti e dell’area dell’euro. Come, peraltro, in altre testate, si è poco trattato dellache incide non poco sull’area del Pacifico e sulla finanza internazionale. In questi giorni, dovrà essere nominato il nuovo governatore della Bank of Japan (Boj), poiché termina il mandato di Haruhiko Kuroda, il quale è sulle soglie degli 80 anni di età (ne ha circa 79). Haruhiko Kuroda ha avuto una lunga carriera al ministero dell’Economia e delle Finanze del Sol Levante ed è stato anche presidente della Banca asiatica di sviluppo, vestequale ho avuto l’occasione di incontrarlo. La sua nomina nel febbraio 2013 da parte del governo entrante del primo ministro Shinz? Abe era allora attesa. Allo stesso ...