“Ci dispiace per Attilio | ma è così” GF Vip 7 | la scoperta su Romita rattrista i concorrenti

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il GF Vip torna con il doppio appuntamento settimanale: in concomitanza con Sanremo, Mediaset ha deciso di fare controprogrammazione e quindi nella serata di giovedì 9 febbraio ci sarà lo scontro in tv tra il Festival su Rai1 e il reality condotto da Alfonso Signorini. E saràfino alla fine del GF Vip con due puntate a settimana fino a quando non verrà proclamato il vincitore della settima edizione. Pertanto c’è attesa per capire come si sta organizzando Mediaset per contrastare il dominio di Amadeus. Nella prima serata il Festival ha collezionato 10.757.000 telespettatori con il 62.4% di share. Otto punti in più rispetto allo scorso anno: nel 2022 aveva totalizzato 10.911.000 spettatori (54.9%). Nel la seconda serata gli ascolti del festival sono stabili rispetto al debutto (10 milioni 757 mila spettatori con il 62.4% di media), con una lieve flessione in ...