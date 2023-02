Chirurgia seno | tecnica Int Milano dimezza rischio edema braccio

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una nuovachirurgica messa a punto all’Istituto nazionale tumori diildidel(linf), complicanza che insorge in più della metà delle pazienti con cancro al– fino a una su quattro – per le quali si rende ancora necessaria la dissezione dei linfonodi ascellari. Il risultato del gruppo di Massimiliano Gennaro,logo dell’Int, è pubblicato su ‘Cancer’. I casi di tumore mammario nei quali si deve procedere alla dissezione dei linfonodi ascellari vanno gradualmente riducendosi, spiegano dall’Irccs di via Venezian. Tuttavia, per molte pazienti in cui si manifesta coinvolgimento linfonodale la procedura rimane essenziale per definire la prognosi e per orientare i ...