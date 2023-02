Chico Forti | una statua per compleanno | cosa manca perché possa rientrare in Italia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) " Questaper me è un'iniezione di vita, carburante per un serbatoio in rosso. Unapesante, sia fisicamente che per le sue responsabilità. Ringrazio mia madre e mio zio, ormai croce anche ...

, condannato nel 2000 per omicidio negli Usa dove si trova detenuto, ha inviato un audio messaggio, anche grazie alla collaborazione degli amici die alla loro pagina Facebook, per l'..., condannato nel 2000 per omicidio negli Usa dove si trova detenuto, ha inviato un audio messaggio, anche grazie alla collaborazione degli amici die alla loro pagina Facebook, per l'...

Gli auguri di Andrea Bocelli a Chico Forti - Italia Agenzia ANSA

Gli auguri di Andrea Bocelli a Chico Forti - Trentino AA/S Agenzia ANSA

IL VIDEO. Il tenore Andrea Bocelli negli Stati Uniti per fare gli auguri a Chico Forti: “Buon compleanno” il Dolomiti

Chico, la statua e l’iniezione di vita: “Con voi non sono mai stato solo” TrentoToday

' Questa statua per me è un'iniezione di vita, carburante per un serbatoio in rosso. Una statua pesante, sia fisicamente che per le sue ...Le parole di Forti, detenuto negli USA da 23 anni per omicidio e che si è sempre dichiarato innocente. Nel giorno del suo 64mo compleanno a Trento gli è stata dedicata una statua Dal carcere negli USA ...