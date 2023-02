Chi saranno gli ospiti oggi a Sanremo 2023 | Paola Egonu con Amadeus e Morandi | il ritorno dei Maneskin e di Peppino Di Capri

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La terza serata del Festival sarà contrassegnata dall’esibizione di tutti i 28 cantanti in gara, e da un nuovo cambio anche al femminile in conduzione, peraltro tra i più attesi dell’intera edizione. Due grandi ritorni anche comecanori. OSPITE IN CONDUZIONE Partner per una sera dell’insostituibile duosarà questa volta la pallavolista. Attesissimo il suo arrivo all’Ariston, con tanto di codazzo di polemiche che si inseguono già da diverse settimane. Che la sua presenza porti in dote una ‘letterina’ su un Paese, l’Italia, ancora troppo razzista? Più che possibile, altamente probabile. Così come le polemiche che ne seguirebbero.Due grandi ritorni, si diceva. Di generazioni opposte, distanti anni luce. Innanzitutto, a due anni dalla “Zitti e ...