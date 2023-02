Chi non incontrerà il governatore dello Xinjiang a Bruxelles

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Un invitato non desiderato? Negli ultimi giorni c’è scompiglio aper l’arrivo del, Erkin Tuniyaz, e la pretesa dell’ambasciatore cinese all’Unione europea che ci siano i rappresentanti dei 27 Paesi membri a riceverlo. La notizia, riportata da Politico, riferisce come la questione è diventata velocemente un dibattito acceso tra i Paesi membri dell’Ue, che non hanno una visione comune, e con alcuni governi che sono stati tenuti all’oscuro della vicenda perché vista “come un’incombente patata bollente diplomatica”. Su chi andrà o no, Politico scrive che è improbabile che alcuni Paesi si presentino all’incontro, lasciando però aperta la questione a quei Paesi invece favorevoli a Pechino, come Ungheria, Grecia, Malta e Cipro, che probabilmente prendono in considerazione l’idea di ...