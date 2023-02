Chi è Paola Egonu | biografia | età | altezza | fidanzato e Sanremo 2023

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 9 febbraio 2023)è nata a Cittadella (in provincia di Padova) il 18 dicembre 1998, sotto il segno zodiacale del Sagittario. La suaè di 190 cm, ed il suo profilo Instagram ufficiale è @. I genitori disono i nigeriani Ambrose ed Eunice. Il padre era un camionista, mentre sua madre un'infermiera. I due hanno deciso di lasciare la loro città natale alla ricerca di una vita migliore, trasferendosi in Italia prima, ed in Inghilterra (precisamente a Manchester) poi. La coppia, oltre a, ha anche altri due figli: Angela ed Andrea. Carriera: dallo sport allo spettacoloè una pallavolista. La ragazza si è avvicinata a questo sport nella ...