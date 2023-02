Chi è Gué Pequeno | il rapper ospite al Festival di Sanremo 2023

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Chi è Guè, ilaldidalla Costa Smeralda Guèsaràaldiesibendosi sul palco galleggiante della Costa Smeralda nella serata del giovedì, 9 febbraio. Non mancheranno collegamenti in diretta con Amadeus. In ogni serata infatti ci saranno altri due palchi oltre a quello su cui gareggeranno i 28 cantanti in concorso: quello di piazza Colombo e quello sul mare della Costa, posizionata proprio di fronte a, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston. In quello galleggiante si alterneranno nel corso delle cinque serate nomi di prestigio come Fedez, Salmo e lo stesso Gué. Ilfa il ...