Chelsea | al capolinea l’era Potter? Per il futuro c’è Luis Enrique

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Aldel tecnicoal? Per ildel club londinese c’è sempre l’ideaSecondo quanto riportato dalla stampa inglese, ilstarebbe considerando l’idea di separarsi dal tecnico Grahamal termine di questa stagione, considerati i risultati non certo esaltanti che stanno arrivando. Per la sostituzione dell’ex Brighton ci sarebbe, attualmente senza panchina dopo il divorzio dalla Nazionale spagnola post Mondiale. Il tecnico spagnolo non disdegnerebbe una nuova avventura all’estero. L'articolo proviene da Calcio News 24.