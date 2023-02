Che succede se Pechino mette un freno all’export di terre rare

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il ministero del Commercio della Repubblica Popolare cinese ha rilasciano una nota circa la revisione del Catalogue of Technologies Prohibited or Restricted from Export in China il 30 gennaio scorso. Una notizia passata inosservata, ma dal forte significato simbolico e soprattutto geopolitico. La revisione è volta a rafforzare la gestione strategica di importazioni ed esportazioni, in accordo con la Foreign Trade Law e i regolamenti sulla condivisione di tecnologie ritenute critiche per la sicurezza e gli interessi di. Il nuovo catalogo, aggiornato con la cancellazione di 32 voci, la modifica di 36 e l’inclusione di altre 7, creerà le basi giuridiche per una stretta alla cooperazione tecnologica con i partner commerciali, su tutti gli Stati Uniti. Tra le voci, elencate sul sito del ministero del Commercio cinese, su cui verterà una totale proibizione alle ...