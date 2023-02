“Che dolore enorme” Lutto nello sport italiano | l’addio alla campionessa a 37 anni

(Di giovedì 9 febbraio 2023)nel mondo dello, è morta Elena Fanchini. Ladi sci, ex discesista della nazionale italiana, è scomparsa a soli 37. Vinse la medaglia d’argento ai Mondiali di Bormio nel 2005 e da qualche tempo lottava contro un tumore. Elena è morta nella sua casa di Brescia e nel mondo delloc’è grande apprensione. La Franchini era nata il 30 aprile del 1985 a Lovere ed era la più grande di tre sorelle (Nadia e Sabrina), anche loro super sciatrici. Elena vinse l’argento ai Mondiali nella discesa libera, poi due vittorie di Coppa del Mondo sempre nella stessa specialità. Solo qualche tempo fa, Sofia Goggia le aveva dedicato una vittoria in discesa libera a Cortina. “Eli è per te”, aveva detto la collega. La Fanchini di tutta ...

'Il 26 dicembre ci accorgiamoLudovica ha la febbre, su consiglio del medico le diamo una tachipirina ma la febbre sale a 41 gradi e mia figlia sviene tra le mie braccia - racconta il padre della ......rapporto ed esternato il proprioper l'uomo. E l'amico: "Con te ho pianto, mi mancherai tanto", aveva detto commosso Fedez . Il retroscena: la Rai non era stata informata. Secondo quel...

Cannabis: i benefici nella terapia del dolore sono reali National Geographic Italia

Torino, nasce il primo centro italiano interdisciplinare di diagnosi e cura del dolore complesso in pediatria TorinoToday

Tutta la bellezza e il dolore, guarda la clip del film Leone d'Oro all ... MYmovies.it

Dolore al braccio sinistro, quando preoccuparsi Emergency Live IT

Paola, 89 anni e tanto dolore, costretta al suicidio in Svizzera | il ... Il Manifesto

Al Filadelfia si spera di recuperare uno degli ultimi arrivati in un momento di estrema difficoltà per il centrocampo. "Ilic spinto dall'emergenza Toro, San Siro può valere ...In poche ore hanno perso la loro figlioletta di due anni: colpa di una encefalite virale, non riconosciuta subito dai medici, che ha strappato ai genitori la piccola Ludovica. Una storia ...