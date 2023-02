Che Dio ci Aiuti 7 non va in onda il 9 febbraio | stop per Sanremo 2023 | quando c’è la quinta puntata?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Che Dio ci7 salta la messa indi giovedì 9. Come di consueto, nella settimana di, Rai1 stravolge la programmazione per dare spazio assoluto alla kermesse canora. Inevitabilmente quindi anche Che Dio ci7 non va ine torna giovedì 16con lae la sua programmazione proseguirà fino al finale, salvo variazioni. Ecco le anticipazioni su quello che vedremo. Nell’episodio 7×09 dal titolo La tua vocazione: Azzurra e Suor Teresa sono alle prese con la missione che riguarda Elia, che però si rivela inconcludente. La loro collaborazione le porta però ad avvicinarsi: Azzurra rivela alla donna alcuni aspetti del suo passato e la Madre Superiora inizia a guardarla sotto una ...