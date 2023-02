Cerveteri in lutto | è morto l’ex sindaco Gino Borgna

(Di giovedì 9 febbraio 2023)nella cittadina etrusca: è, exdi. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 10 febbraio, alle ore 15:00 presso la chiesa di Santa Maria Maggiore a. L’attuale primo cittadino, Elena Gubetti, lo ricorda così sui social: “Con la scomparsa dise ne va un pezzo di storia della città! Ho appena appreso, con profonda tristezza, la scomparsa di, exdie persona molto amata nella nostra comunità.parlava e affascinava in tanti modi, con la sua presenza e con la sua memoria sempre viva! Quando eralui, io ...

Risveglio triste questa mattina per la città di: si è spento Gino Borgna, ex Sindaco di. Una città inquesta mattina, che ha appreso tramite il figlio di Gino, Franco, la scomparsa di uno dei Sindaci del passato più amati della città.Oggi è un giorno doloroso per la nostra città. Ci ha lasciati il Dottor Bruno Costantini, un volto amato nella nostra, uno dei tre medici condotti storici insieme ai dottori Boffi e Morini. Alla figlia Anny, a Pino, ai nipoti e a tutte le persone care le più sentite condoglianze.

