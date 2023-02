C’era un uomo – uno solo – che ha guardato Lebron fare la storia con i suoi occhi Senza telefonino

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Guardate la foto del canestro diJames. Il canestro del record di punti NBA abbattuto. Quella in cuifa un passo indietro, va in sospensione dalla media distanza – quello è il SUO tiro – e segna il punto 38.388 che gli basta a superare Kareem Abdul-Jabbar nella corsa tra leggende. Guardate lo sfondo dell’azione. Quell’oceano di smartphone puntate sul mito che sta entrando nel mito. Un plotone d’esecuzione. Ecco… trovate l’intruso. L’intruso c’è. Ed è uno. Si chiama Phil Knight, ha 84 anni, è un miliardario. E no, non ha unin mano. Si sta godendo lacon i. Non la registra, la vive. Una rivoluzione “old School”, scrive il Telegraph che analizza un dettaglio non sfuggito anche ad altri (ne scrive per esempio Marca). Of ...