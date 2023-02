Centro interdisciplinare opportunità espressive | parte l’avventura di Arena e De Caro

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Da un’idea di Lello, che per l’occasione ha voluto la collaborazione di Enzo De, nasce C.I.O.E.(’) –. Il progetto voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi, sostenuto dal Comune di Napoli, rientra nei programmi di Napoli Citta? della Musica per l’Audiovisivo, è rivolto ai giovani e celebra il settantennale di Massimo Troisi. Le celebrazioni in ricordo di Troisi iniziano con un percorso formativo attraverso la fondazione di un’accademia denominata C.I.O.E.(’) che avrà una durata di tre mesi e sarà a titolo gratuito per icipanti. Il progetto riunisce, dopo anni, le strade professionali die Deche tornano a lavorare insieme per ricordare l’amico e collega con il quale ...