Cellulare scarico troppo in fretta? Ecco di chi sarebbe la colpa | come arginare il problema?

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Se il nostro smartphone si scarica molto velocemente state tranquilli, non èvostra. Che cosa causerebbe questo consumo eccessivo di batteria? Un dispositivo elettronico può consumare più energia del solito per ragioni più che differenti, tant’è che le cause non possono essere trovate molto facilmentesi potrebbe pensare.necessario controllare a fondo le impostazioni e valutare ogni singolo fattore, motivo per cui riteniamo che sia ragionevole approfondire questo argomento per evitare che il device si guasti. Attenti agestite la batteria – Computermagazine.itMa nello specifico c’è qualcosa che potrebbe effettivamente causare dei problemi. Ne ha parlato George Hayward, un ex dipendente di Facebook che ha dichiarato che le app del gruppo possono scaricare segretamente le ...