Dopo i rumor in merito alla loro presunta separazione a un passo dalle nozze,e Ignazio Moser sono tornati a mostrarsi insieme.e Ignazio di nuovo insieme Nei giorni scorsi sono circolate innumerevoli indiscrezioni riguardanti una presunta ...Ivan Rota per Dagospia ignazio mosere Ignazio Moser avrebbero avuto solo una discussione come capita in tutte le coppie. Quindi non si separano e abiterebbero sempre sotto lo stesso tetto. E come mai lei si era tolta l'...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser addio Vanno a cena insieme TGCOM

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, parla l'agente del trentino: “Ecco come stanno le cose” l'Adige

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser «non si sono lasciati» Vanity Fair Italia

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la verità sulla presunta rottura: parla l'agente Tuttosport

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ai ferri corti Lui fa serata da single con Andrea Damante La Gazzetta dello Sport

Nei giorni scorsi il gossip aveva raccontato che Ignazio aveva tradito Cecilia, e che lei l'aveva «buttato fuori di casa». Ma ora l'agente dell'ex ciclista ha smentito tutto: i due hanno solo avuto «u ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno messo definitivamente a tacere le voci sulla loro presunta crisi. Dopo i rumor in merito alla loro presunta separazione a un passo dalle nozze, Cecilia Rodrigue ...