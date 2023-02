“C’è una concorrente da squalificare” GF Vip 7 | vista e sentita | “Da brividi | non si perdona”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) GF Vip, frase choc di Oriana su Antonella e Martina: chiesta la squalifica. È ancora lei, la modella venezuelana, al centro delle polemiche. Ormai pare diventata il fulcro di tutto quello che succede dentro la Casa. Dalla soffiata su Antonino Spinalbese al tira e molla con Daniale Dal Moro commentato pure da Alfonso Signorini: “Hai visto queste immagini e non ho voluto Daniele perché lui gioca in difesa, ma queste immagini ci fanno capire che il sentimento che vi lega sembra un sentimento forte. Sei d’accordo?”. E lei ha risposto così: “Io penso che anche lui prova qualcosa di forte per me, anche se continua a dire sempre di no”. Staremo a vedere gli sviluppi. Intanto nella Casa è scoppiato un altro caso legato ad un fantomatico cellulare che ha mandato in orbita gieffini e telespettatori. Adesso, però, tutti sono concentrati su quello che ha detto Oriana Marzoli su Antonella ...