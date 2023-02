C' è un altro assassino in giro | e il bel serial killer Joe ora viene stalkerizzato

Leggi su iodonna

(Di giovedì 9 febbraio 2023) I primi 5 episodi di You 4 sono disponibili su Netflix da oggi (gli altri cinque arriveranno il 9 marzo). In questa nuova stagione Joe (Penn Badgley) cerca di fuggire dal suo passato da libraio stalker-, vive a Londra ed è il professore di letteratura Jonathan Moore. È diverso anche nell’aspetto: capelli lunghetti, barba folta (ma curatissima), fare schivo, l’imperativo è nascondersi. Invece si trova coinvolto in una serie di omicidi di cui, stavolta, non è responsabile, ma che comunque lo perseguitano. E, quasi per contrappasso, lui,- stalker, si trasforma in detective-. Penn Badgley, ex di Black Lively e...