C' è l' ok all' emendamento in Senato | Dazn può tenersi i diritti della Serie A fino al 2026

"Una buona notizia: è stato approvato nel Milleproroghe unche consentirà alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, fino al 31 dicembre 2026, di trattenere in servizio fino'età di 72 anni, su richiesta degli interessati, i medici in ...... non si aspettavano che l'Lotito potesse superare i dubbi di costituzionalità e l'opposizione interna alla maggioranza. Invece la postilla relativa'indagine di mercato e l'appoggio ...

Concorso dirigenti 2017, procedura riservata per chi ha contenzioso aperto, ecco come si svolgerà. Via libera all’emendamento (TESTO) Orizzonte Scuola

Calcio e diritti tv: via libera all’emendamento Lotito per prolungare per 2 anni i contratti con Dazn e Sky Milano Finanza

Diplomati magistrale licenziati: parere contrario del MEF all’emendamento per conferma in ruolo di chi ha superato l’anno di prova Orizzonte Scuola

Milleproroghe, ok delle Commissioni all'emendamento che amplia la tregua fiscale per i Comuni. Verso intesa sui balneari - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Concorso straordinario bis, scorrere le graduatorie per coprire i posti ‘persi’, via libera all’emendamento al Dl Milleproroghe Orizzonte Scuola

Anche il contratto di Sky può essere allungato grazie all'opera di Claudio Lotito, senatore di Forza Italia. L'allungamento di due anni non è però automatico ...Via libera dall’aula dell’Ars, dove è in corso l’esame del ddl di Stabilità, all’emendamento che prevede lo stanziamento di 1.200.000 euro per far fronte ai danni provocati dalla tromba d’aria del 30 ...