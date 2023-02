C’è bisogno di una aria fresca?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Siamo in un periodo in cui certi regni da campione sembrano davvero infiniti se pensiamo da quando siano partiti. Il caso più eclatante è quello doppio di Reigns, ma anche gli Usos non scherzano in quanto durata. Il problema per queste scelte è il riuscire a rendere avvincente un regno nonostante il campione rimanga il medesimo. Se con Reigns e la Bloodline tutto sta andando abbastanza bene grazie a linee narrative che si evolvono nel tempo (Heyman combattuto tra il Tribal Chief e Lesnar, il rapporto con Zayn, l’evoluzione che sta avendo Jay Uso…) non si può dire lo stesso per quanto stia accadendo per il titolo femminile di Raw. La Belair aveva avuto un buon percorso, perché dopo aver vinto per la prima volta la cintura contro Sasha, ha poi ceduto il passo alla veterana Becky che l’ha battuta grazie alla scaltrezza dovuta alla maggiore esperienza. Dopo mesi, nella scorsa ...