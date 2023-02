Cassazione - Le microcar non possono sostare negli spazi riservati agli scooter

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Le microvetture non sono né moto, né, quindi nonessere lasciate in sostaa questi ultimi. Lo ha stabilito la Corte di, dirimendo una questione sollevata contro il Comune di Roma per una sanzione da 100 euro erogata nell'ormai lontano 2014. Una società della capitale fece ricorso contro la multa al giudice di pace che, già nel 2017, stabiliva la legittimità della contravvenzione, ribadendo che il veicolo in questione rientrava nella categoria dei quadricicli a motore stabilita dal Codice della strada. Passati un paio di anni, il tribunale di Roma confermava la sentenza del giudice di pace, sottolineando la presenza di segnaletica che riservava glidi sosta a veicoli con due sole ruote. Gli avvocati della società non ...