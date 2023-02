Cassano critico su Inzaghi | «Sta facendo un disastro | se ne vada»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Antonio Cassano è molto duro nei confronti di Simone Inzaghi: «L'Inter è a meno 13 dal Napoli, per cosa è felice? Va cambiato a giugno» Antonio Cassano, sul proprio profilo Instagram, ha parlato del momento di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Di seguito le sue parole. «Per quanto riguarda l'Inter ho visto una partita. Non posso dire lo stesso del Milan. Nel derby Pioli, ha buttato al cesso tre anni di lavoro. È stato un primo tempo imbarazzante. La cosa che a me dell'Inter invece dà fastidio è l'allenatore che si dice contento di aver vinto due derby. Ma è a -13 dal Napoli, per cosa è contento? L'anno scorso si è fatto soffiare il campionato dal Milan che era meno forte. Bisogna cambiare l'allenatore a giugno. Sta un».