Caso Unabomber italiano | spunta un nuovo sospettato

(Di giovedì 9 febbraio 2023) . il 13 marzo è previsto l’esame del Dna su alcuni reperti Non solo ildell’è stato riaperto, ma il prossimo 13 marzo si procederà con l’esame del Dna sui reperti. Lo scopo è individuare il colpevole, o i colpevoli, dei 28 attentati dinamitardi che si sono verificati tra 1994 e 2006 nel Nord-Est d’Italia, causando anche danni fisici a innocenti cittadini. Nel registro degli indagati sono stati iscritte undici persone. Dieci di queste già apparivano nell’inchiesta precedente, una invece compare per la prima volta. Si tratta di Luigi Pilloni, oggi 61 anni, un operaio di origini cagliaritane, ma che ora vive a Gaiarine, in provincia di Treviso. Il legale d’ufficio di Pilloni, Alessandra Devetag, a cui al momento è stata affidata la difesa di tutti e undici gli indagati, ha detto a Il giorno: “la posizione di ...

Roma, 9 feb - Se ne parlava già a novembre ma ora è ufficiale: ildiviene riaperto. Con elementi di prova genetici al vaglio degli investigatori e, soprattutto, con un nuovo indagato (insieme a quelli già noti).Mi fa impressione pensare chepotrebbe essere uno del nostro paese. Anche se non credo ... È un bene che ilsia stato riaperto. Speriamo che il bombarolo venga preso e punito con la pena ...

