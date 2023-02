Caso Santoriello | alla Procura di Torino ne avrebbero fatto volentieri a meno Gazzetta

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ormai è ilCiro. Le frasi a dir poco inopportune del pm dell’inchiesta Prisma (frasi del 2019, rintracciate su YouTube), “Odio la Juventus, sono tifoso del Napoli”, ovviamente hanno creato imbarazzodella Repubblica di. E, scrive la, anche se mancano parole ufficiali, si fa largo l’ipotesi che per ragioni di opportunità,possa astenersi da esercitare l’azione penale il prossimo 27 marzo davanti al gup Marco Picco nell’udienza preliminare che deciderà sul rinvio a giudizio della Juventus e dei 12 ex dirigenti bianconeri, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici (attualmente al Tottenham) e il legale Cesare Gabasio. Il quotidiano fa il punto della situazione sullo ...

... in futuro, ad eventuali risarcimenti danni conseguenti ad azioni civili in relazione alCalciopoli. Nato a Latina ma autentico napoletano,è in prestito all'inchiesta per via della ...Commenta per primo Il '' forse non resterà solo un polverone mediatico o da social network. Intanto in queste ore è arrivata un'altra stoccata da parte di Andrea Abodi al pm: ' Il principio di responsabilità ...

Caso Santoriello: per ragioni di opportunità il pm potrebbe non essere in aula all'udienza preliminare La Gazzetta dello Sport

La Juve, il caso Santoriello e il processo sportivo: cosa può succedere ora La Gazzetta dello Sport

Il caso del pm Ciro Santoriello tifoso del Napoli: dal nulla di fatto alla remissione del processo Juve, ecco… La Repubblica

Caso Santoriello, il legale bianconero Chiappero: "Non ha mai confuso il calcio con il diritto" TUTTO mercato WEB

Caso Santoriello, è giusto affidare indagini e accusa a un magistrato che odia la Juve Scagionati anche gli ultras Calciomercato.com

Altro video del 2019: "Irrealizzabile Come la Champions alla Juve...". E il ministro Abodi attacca: "Il linguaggio è totalmente inopportuno" ...Il pm dell’inchiesta Prisma in un altro video sempre del 2019 dice: «Un auspicio che è assolutamente irrealizzabile, al pari ad esempio della Juventus che vince la coppa dei Campioni» ...