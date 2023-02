Case green | primo via libera dell' Europa | in Italia non è a norma il 70% delle abitazioni

La commissione industria del Parlamento europeo al provvedimento che prevede la classe energetica E entro il 2030 e D entro il ...Non è ammissibile che sull'altare dell'ideologiasi sacrifichino categorie produttive fondamentali per la nostra economia, l'Italia faccia squadra per fermare questa eurofollia'. Così in una ...

Case green, via libera alla direttiva in commissione al Parlamento Ue Il Fatto Quotidiano

Direttiva case green, deroga su altri 2,6 milioni di edifici. Il voto all’Europarlamento Il Sole 24 ORE

Case Green arriva il primo via libera dall'Eurocamera, classe 'D' entro 2033 - Notizie Agenzia ANSA

Case green, primo voto al Parlamento Ue: ecco le novità, quali case dovranno essere ristrutturate (e quando) Corriere della Sera

Direttiva case green, primo via libera del Parlamento europeo: classe D entro il 2033 Sky Tg24

BRUXELLES (Reuters) - La commissione Industria, Ricerca e Energia del Parlamento europeo ha dato il via libera alla proposta di direttiva europea sulle case "green", nonostante la contrarietà di alcun ...L’Italia Green Film Festival dona l’Albero della Legalità del giudice ... che è stato generato dal Corpo Carabinieri Forestali utilizzando direttamente il ficus magnolia presenta nella casa del ...