Case green | primo si dell’Europarlamento | cosa accade ora

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento europeo ha dato il via libera alla proposta di revisione della direttiva sulle performance energetiche degli edifici. Sono stati 49 i voti favorevoli, 18 i contrari e 6 gli astenuti. La proposta, approvata senza modifiche rispetto al compromesso definito nei giorni scorsi, dovrebbe ora approdare al voto in plenaria durante la sessione di marzo. L’obiettivo delle nuove norme sarà ridurre sostanzialmente le emissioni di gas a effetto serra e il consumo finale di energia nel settore edile dell’UE entro il 2030 e renderlo climaticamente neutro entro il 2050. La norma In base al testo approvato in commissione, gli edifici residenziali dovranno raggiungere una classe di prestazione energetica minima di tipo E entro il 2030 e D entro il 2033. Il verde Ciaran Cuffe, relatore per l’Europarlamento, ha già assicurato che ...

L'Italia nelle scorse settimane era in attesa della decisione europea in merito alla direttiva sulle case green, dal momento che quest'ultima avrà un impatto su circa due terzi del patrimonio ...