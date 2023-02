Case Green | l’Europarlamento fornisce il primo OK | ma non cessano le perplessità

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La commissione per l’Industria, la ricerca e l’energia del Parlamento europeo ha rilasciato il suoparere favorevole riguardo la proposta di revisione della direttiva sulle performance energetiche degli edifici. Per effetto di questo lasciapassare, l’obiettivo cui tenderanno le nuove norme sarà quello di ridurre in maniera drastica le emissioni di gas a effetto serra e il consumo finale di energia nel settore edile dei Paesi Ue entro il 2030, per poi tendere alla neutralità climatica entro il 2050. In particolare, il testo che è stato approvato in commissione prevede che gli edifici residenziali dovranno raggiungere una classe di prestazione energetica minima di tipo E entro il 2030 e D entro il 2033. A votare a favore del testo, che è arrivato senza alcun genere di modifica rispetto alla versione di compromesso realizzata nei giorni passati, sono stati ...

'Il settore degli edifici deve ridurre le sue emissioni non solo per la questione climatica, gravissima, ma anche per ridurre le bollette, averepiù salubri e ridurre il livello di inquinamento da polveri'. Lo afferma Eleonora Evi , deputata dei Verdi, a 'Radio anch'io' su Radio 1.Si deve approvare la posizione negoziale del Parlamento con i governi per varare la legislazione. Il passaggio in plenaria atteso per ...

La commissione per l'Industria, la ricerca e l'energia dell’Ue ha approvato la proposta di revisione della direttiva sulla casa green che ha come obiettivo il raggiungimento zero emissioni, in campo i ...Mutuionline ha stimato l'impatto sul mercato dei mutui green. "Nonostante un aumento dei costi del 25% a causa dell'impennata dei tassi, il numero dei mutui ...