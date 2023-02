Carragher fa inversione a U sulla “brillante” stella del Man Utd dopo aver affermato che “non può lavorare” in Premier League

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Jamieha cambiato opinione sul difensore del Manchester United Lisandro Martinezuna serie di prestazioni costanti all’Old Trafford. Il difensore argentino ha dimostrato di essere un ottimo acquisto visto che finora è stato uno dei migliori difensori del campionato.è stato uno dei tanti esperti a mettere in discussione l’altezza del difensore del Man United all’inizio della stagione. L’esperto di Sky Sports hain precedenza: “Quello che direi di lui, a causa delle sue dimensioni, è che è un problema per lui. Non importa quello che dicono, essere 5 piedi e 9 pollici è un problema. Martinez ha messo a tacere i critici in questa stagione, poiché è stato uno degli interpreti più coerenti per il Man United in questa ...