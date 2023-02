Carnevale dell’Amicizia | ecco il programma completo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Si avvicina la prima giornata del “dell’ Amicizia” 2023 che vede coinvolti 4 paesi (Solopaca, Torrecuso, Paupisi e Ponte) con le 4 Pro Loco. Poi i Forum dei Giovani di Torrecuso, Ponte e Paupisi in collaborazione alle tante associazioni territoriali come i Bottari per Solopaca, il Forum dei Giovani di Solopaca, le parrocchie di Torrecuso e di Paupisi, la Misericordia di Torrecuso, il Comitato San Rocco di Solopaca, l’Associazione Contadini di Torrecuso, l’associazione Pro Vitae di Paupisi, l’associazione Maestri Carraioli di Solopaca, le cooperative sociali di San Rocco, Centottanta e l’Aquilone di Solopaca e la Protezione Civile di Torrecuso, Associazione Commercianti di Solopaca che andranno ad arricchire una manifestazione nata nel 2017 e voluta dalla Pro Loco di Paupisi e dal Forum Giovani di Torrecuso e che negli ...