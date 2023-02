(Di giovedì 9 febbraio 2023) di Gionata Borin, credo che quella di Pierfrancesco, come candidatura alla presidenza della Regionea, sia stata un’ottima scelta da parte del Pd.negli anni ha dimostrato molta sensibilità e preparazione su varie tematiche: politiche giovanili, lotta alle dipendenze, servizi per fragili e disabili, diritti civili, contrasto alle mafie e alla corruzione, immigrazione. Da sempre contrario ai decreti sicurezza salviniani, ma anche al disumano Memorandum Italia-Libia voluto dal suo stesso partito, all’epoca di Marco Minniti al ministero dell’Interno, col beneplacito dell’allora Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Una candidatura in netta controtendenza rispetto alle solite tentazioni e alle solite logiche suicide del Pd: inseguire il ...

Un invito che facciamo nostro: se non siete ancora abbonati, fateci un pensiero! ' Care elettori e lettrici, amiche ecome avrete notato è stato necessario più tempo del solito per l'...Così vediamo Sonny tentare in tutti i modi di far firmare questo giovane giocatore ancora piuttosto anonimo, passando per la famiglia, i conoscenti, e glipiù. Uno dei personaggi chiave ...

Cari amici lombardi, fossi in voi voterei Majorino: un candidato sensibile e preparato Il Fatto Quotidiano

“Cari amici vicini e lontani buonasera, buonasera ovunque voi siate ... TurismoItaliaNews.it

FOTO - Matic e Dybala a cena fuori: "Insieme ai nostri cari amici" Il Romanista

Milan, Pioli: "Ibra sarà con noi. Maignan sta migliorando" numero-diez.com

Capire, accarezzare e confortare le fragilità - L'Osservatore Romano L'Osservatore Romano

Poteva mancare l’appuntamento con la classifica settimanale dei libri più letti Certo che no, cari amici lettori! Ed eccoci infatti con la classifica dei libri più venduti in Italia. Scopriremo oggi ...Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Continua l’afflusso di aria fredda da est verso il Mediterraneo centrale, mantenendo temperature ben al di sotto della media su tutta ...