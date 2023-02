(Di giovedì 9 febbraio 2023) Fabionella sua top undici della ventunesima giornata di Serie A, ha inserito anche Hakan, e ne ha parlato attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube.DIVERSO –elogia la prestazione del centrocampista dell’Inter nel derby vinto contro il Milan: «sembra sempre avere qualcosa in più quando gioca il derby perché beccato dai tifosi del Milan da quando ha fatto il cambio di maglia. È un giocatore ad aver scoperto un nuovo“alla”, eInzaghi ad averlo fatto. È molto intelligente, oltre ad avere dei buoni piedi, adattandosi molto bene a quel nuovoche è Molto diverso. Sono molto curioso di vedereInzaghi giostrerà le posizioni con il ritorno ...

... la 'guida al sesso' di Nicolò Zaniolo, la vendetta dinel derby: i tweet più ... Daa Pellegatti, passando per Mario Adinolfi, Matteo Salvini, Steven Zhang... Troverete questo e molto ...... la 'guida al sesso' di Nicolò Zaniolo, la vendetta dinel derby: i tweet più ... Daa Pellegatti, passando per Mario Adinolfi, Matteo Salvini, Steven Zhang... Troverete questo e molto ...

Caressa: «Calhanoglu ruolo cambiato come Pirlo, bravo Inzaghi! Con Brozovic…» Inter-News.it

Caressa: «L'Inter ha fatto bene a trattenere Skriniar, ma c'è un errore» Inter News 24

Papeete: dalla guida al sesso di Zaniolo allo striscione dell'anno ... Calciomercato.com

Papeete: che calcio combinate Il ritorno di Moggi, la guida al sesso ... Calciomercato.com

Calhanoglu senza giri di parole: "Derby perso anche per colpa di Inzaghi" Calcio in Pillole

Inter, Calhanoglu è diventato l'idolo dei tifosi: ora vorrebbe un ritocco dell'ingaggio Chi è ormai diventato un faro dell'Inter è Hakan Calhanoglu. I nerazzurri, come riportato da gazzetta.it, hanno ...Il club nerazzurro è alle prese con i rinnovi dei contratti in scadenza nel 2023 e quelli che scadono nel 2024 Eva A. Provenzano Skriniar ha detto no al rinnovo di 6 mln + bonus che l'Inter gli aveva ...