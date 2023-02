Capo officina Tpl Savona morto schiacciato da un bus

Dalle prime indagini è emerso che Macciò,presso l'azienda di trasporto pubblico, stava staccando un autobus da un carro attrezzi ed è rimasto schiacciato tra i due mezzi. Sul luogo ...Si chiamava Stefano Macciò la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto nella serata di ieri nel deposito TPL Linea di Savona. Aveva 53 anni e viveva a Sassello. L'uomo,, sarebbe rimasto schiacciato tra due mezzi ma sulla dinamica del fatto saranno le indagini a chiarire definitivamente la dinamica del tragico fatto. Macciò lascia la moglie e una figlia. ...

Incidente mortale sul lavoro la scorsa notte nei pressi di una officina della azienda di Trasporto pubblico locale di Savona. E' morto un lavoratore dell'azienda che era impegnato nel recupero di un a ...