Canone RAI 2024 fuori dalla bolletta elettrica | non se ne potrà fare a meno

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) A partire dalilRAI dovrebbe essere estrapolato, cosa che si diceva sarebbe accaduta anche per il tributo in corso di pagamento quest’anno. La Commissione europea lo ha più volte indicato, richiamo che noncadere nel vuoto ancora a lungo (le conseguenze potrebbero essere devastanti per l’economia del nostro Paese, come più avanti vi spiegheremo). Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, durante un evento elettorale della Lega a Roma, lo ha fatto presente, affermando che la decisione di lasciarlo nell’utenzaper il 2023 sia stata sua (ricevendo, per questo, tante critiche), ma promettendo, al contempo, che dalin poi i 9 euro al mese per 10 mesi non verranno più ...