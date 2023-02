Campania Nappi Lega | fuga verso altre regioni | De Luca inchiodato dai fatti

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Lasi spopola lo dice Severino, commentando i dati istat. Di tutto ciò la colpa sarebbe di Dee delle sue politiche “E mentre si dà la colpa al destino cinico e baro e ci si lamenta del Governo centrale, idicono che la, ultima in tutte le classifiche di vivibilità, di servizi ai cittadini e di opportunità di formazione professionale e lavoro, si sta anche letteralmente spopolando”. Così ha esordito in una nota il Consigliere regionale per lain, Severino. “Su questo versante i numeri della nostra regione sono i peggiori del Mezzogiorno, pur a sua volta vittima di una nuova stagione migratoria. Tutto ciò non può essere certo colpa di interventi normativi che oggi non esistono ancora, a ...