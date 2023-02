Calendario Sport Invernali oggi | orari 9 febbraio | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023), giovedì 92023, saranno di scena diversi: gare dei Mondiali per lo sci alpino, di Coppa del Mondo per lo snowboard e di Coppa Europa per lo sci alpino. Ci saranno inoltre i 4 Continents di pattinaggio artistico ed il 4 Nazioni di hockey ghiaccio. I Mondiali 2023 di sci alpino vedranno andare in scena a Meribel (Francia) la seconda prova cronometrata della discesa femminile, che si disputerà a partire dalle ore 11.30. Sono quattro le azzurre iscritte. Grande attesa per Sofia Ga, che poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra scatterà proprio con il numero 15. Dato che tra i numeri 1 e 5 l’intervallo di partenza è di 2’00” e dal 6 in poi si scenderà a 1’15”, l’italiana, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 11:50:30. Le altre tre ...