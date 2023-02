Calendario sci alpino oggi | Mondiali 2023 | orario 9 febbraio | programma | tv | streaming | pettorali | italiani in gara

(Di giovedì 9 febbraio 2023), giovedì 9(ore 11.30), si terrà il superG maschile, valido per idi sci. Sulle nevi di Courchevel assisteremo alla particolare specialità che combina velocità e tecnica sulla pista “Eclipse“ che richiede appunto doti sia in conduzione di curva che di scorrevolezza. LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 Il percorso in casa Italia è iniziato alla grande per merito della squadra femminile: Federica Brignone ha vinto l’oro nella combinata, mentre Marta Bassino si è imposta nel superG. Vedremo se i nostri portacolori sapranno replicare quanto fatto delle compagne di squadra. Se si guarda ai valori in campo sarà davvero complicato, ma le fiches su cui il Bel Paese punta sono Dominik Paris e ...

La vincitrice del super - G femminile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 dialpino è una strepitosa Marta Bassino . L'azzurra disputa una gara pazzesca, specialmente nella ...

Dopo gli ori al femminile di Federica Brignone in combinata e Marta Bassino in superG, oggi tocca agli uomini. In pista gli azzurri Paris, Innerhofer, Casse e Bosca ...Oggi, giovedì 9 febbraio 2023, saranno di scena diversi sport invernali: gare dei Mondiali per lo sci alpino, di Coppa del Mondo per lo snowboard e di Coppa Europa per lo sci alpino. Ci saranno ...