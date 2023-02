Calciomercato Roma | prelazione per due giovani talenti del Galatasaray

(Di giovedì 9 febbraio 2023): i giallorossi hanno ottenuto, nell’operazione per Zaniolo, lasu dueprospetti delSecondo quanto riportato da Fabriziono, nella trattativa che ha portato Nicolò Zaniolo al, laè riuscita anche ad ottenere lasu duedel vivaio turco. Si tratta di due centrocampisti: il 2003 Yusuf Demir, ex anche del Barcellona e poi il classe 2006 Efe Akman. L'articolo proviene da Calcio News 24.

1 Andrea Abodi , ministro dello Sport, è intervenuto sul caso Santoriello a margine della presentazione ufficiale al Cinema Troisi didel cortometraggio 'Montespaccato Calcio. Legalità in campo'. LE PAROLE DI ABODI - 'Il principio di responsabilità vale sempre. E' talmente evidente l'inopportunità, anche in momenti in cui si ...E' arrivato il tempo dei saluti. Dopo che è diventato ufficialmente un giocatore del Galatasaray, Nicolò Zaniolo ha voluto ringraziare per l'ultima volta lae il popolo giallorosso. L'attaccante tramite un video pubblicato su Instagram, ha ripercorso le tappe più importante del suo percorso in giallorosso. Le immagini sono accompagnate dal messaggio ...

LIVE - Calciomercato Roma: Zaniolo ceduto al Galatasaray. Affare da 16,5 milioni più 13 di bonus. Ai giallorossi anche ... LAROMA24

Zaniolo al Galatasaray, lascia la Roma a titolo definitivo. Le news di calciomercato Sky Sport

Zaniolo saluta la Roma: "Eternamente grato". Ma il club non ricambia... La Gazzetta dello Sport

Calciomercato Roma, tutte le cifre della cessione di Zaniolo al Galatasaray Il Tempo

Calciomercato Roma: Zaniolo-Galatasaray, firme in corso. I giallorossi hanno già completato la documentazione. Affare ... LAROMA24

Nicolò Zaniolo è un nuovo calciatore del Galatasaray: l'ex Roma si trasferisce in Turchia dove troverà diversi calciatori della Serie A.Il calciomercato del Napoli continua a tutto spiano: l'attenzione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è rivolta verso un obiettivo ...