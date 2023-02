Calcio | Zola ' Servono giovani | crescita serie C anche per A e B'

(Di giovedì 9 febbraio 2023) "Voglio dare il mio contributo per creare l'ambiente e l'atmosfera giusta". ROMA - "Voglio dare il mio contributo per creare l'ambiente e l'atmosfera giusta, affinché i nostri ragazzi crescano per ...

...migliorato - ha aggiunto- Io ho cominciato da questa lega e so quanto è importante per i ragazzi. Serve tempo ma sarà necessario a dare linfa vitale non solo ai nostri club, ma anche al...Per noi è un tema importante, che riguarda la valorizzazione delitaliano. Serve interesse, ... Eletto vicepresidente Gianfranco, che spiega: 'Facciamo un po' fatica a produrre calciatori di ...

Cosi' il neo vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, nella conferenza stampa seguita al voto ...